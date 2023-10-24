الدوري الإفريقي - لمواجهة الأهلي.. صنداونز يتعادل أمام بترو أتليتكو بعشرة لاعبين

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 22:11

كتب : FilGoal

صنداونز ضد بترو أتليتكو - الدوري الإفريقي

حسم صنداونز تأهله إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد التعادل سلبيا أمام بترو أتليتكو في إياب ربع النهائي.

وكان صنداونز قد تغلب على بترو أتليتكو خارج ملعبه في الذهاب بهدفين دون مقابل.

وخاض صنداونز مباراة الإياب بعشرة لاعبين بداية من الدقيقة الثانية بعد طرد مبكر لموثوبي مافالا مدافع الفريق الجنوب إفريقي.

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وتأهل صنداونز لمواجهة الأهلي في نصف النهائي والمقرر له يومي الأحد 29 أكتوبر والأربعاء 1 نوفمبر المقبل.

وكان الأهلي قد تأهل بعد التعادل ذهابا وإيابا مع سيمبا، ولكنه صعد بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وتعرض مافالا لطرد مبكر في الدقيقة الثانية بعد عرقلة مهاجم بترو أتليتكو المنفرد.

وكاد سيرينو أن يفتتح التسجيل لصنداونز في الدقيقة 13 رغم النقص العددي ولكن تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وواصل صنداونز اعتماده على الهجمات المرتدة بتسديدة قوية في الدقيقة 35 ولكن مرت بجوار القائم.

وحاول بترو أتليتكو السيطرة على الكرة مع محاولات من أجل التقدم ولكن صلابة دفاع صنداونز حالت دون ذلك.

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