خدمة في الجول - طرح تذاكر لقاء الزمالك أمام إنبي في الدوري

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر مواجهة الزمالك وإنبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويستضيف استاد المقاولون العرب المواجهة بين الفريقين في تمام السابعة من مساء الجمعة.

وتم تحديد 75 جنيه سعرا لتذكرة الزمالك أمام إنبي في مدرجات الدرجة الثالثة فقط.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في آخر مباراتين أمام كل من البنك الأهلي وسموحة.

ويقع الزمالك في المركز الرابع برصيد 8 نقاط وبفارق نقطتين عن بيراميدز المتصدر.

بينما إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

كما طرحت شركة تذكرتي تذاكر جميع مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتقام ثماني مباريات من الدوري في الجولة الخامسة خلال الفترة من الجمعة إلى الإثنين.

وكان قد تم تأجيل مواجهة الأهلي ضد بلدية المحلة فقط بسبب مشاركة الأحمر في الدوري الإفريقي.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي في انتظار المتأهل من مواجهة صنداونز وبترو أتليتكو.