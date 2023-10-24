مؤتمر كولر: هذا سبب غياب إمام عاشور.. وكان علينا التركيز أثناء هدف سيمبا

كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي استمرار غياب إمام عاشور عن المشاركة في المباريات وذلك بعدما لم يتم الدفع به ضد سيمبا.

وتعادل الأهلي مع سيمبا اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة إيجابيا بهدف لمثله في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم ليحجز مقعده في نصف النهائي.

وتحدث كولر عقب المباراة قائلا: "تأهلنا عن جدارة ولا يمكن أن نفوز في كل المباريات بنتيجة كبيرة بشكل مستمر".

وواصل "التبديلات جاءت وفقا لظروف اللقاء، وأنتوني موديست كان يعاني من إصابته بفيروس كورونا".











































































































وعن إمام عاشور قال: "كان بحاجة لمزيد من الوقت لاستعادة مستواه خاصة أنني لا أقبل مشاركة أي لاعب إلا في حال جاهزيته البدنية والفنية بنسبة 100%".

وعن المباراة قال: "سيطرنا على مجريات المباراة وأهدرنا العديد من الفرص والهدف الذي سجله سيمبا جاء من أثناء سقوط محمد هاني بسبب الإصابة وهو ما يستوجب المزيد من التركيز".

وتابع المدرب السويسري حديثه "حصلنا على كم كبير من الفرص كانت كفيلة بنتيجة مغايرة لكن استمر إهدار الفرص وهو أمر يتم العمل عليه خلال التدريبات".

وأتم كولر "إجمالا صنعنا العديد من الفرص وأهدرنا الكثير أيضا ويتم علاج الأخطاء من خلال المران والتركيز بشكل أكبر".

ويستعد الأهلي لملاقاة الفائز من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو في نصف النهائي.

وكان صنداونز فاز ذهابا خارج أرضه بهدفين دون رد.