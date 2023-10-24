كريستو: جاهز للمشاركة في أي وقت.. وسنسعى للفوز ضد صنداونز

أعرب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن جاهزيته للمشاركة في أي وقت وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد التعادل مع سيمبا بهدف لكل منهما في مباراة الإياب.

وصعد الأهلي بأفضلية التسجيل خارج الأرض، إذ تعادل الأحمر ذهابا بهدفين لكل منهما.

وقال كريستو عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الحمد لله على التأهل إلى الدور المقبل، ربما هناك حالة عدم رضا من اللاعبين بسبب التعادل ولكن التأهل هو الأهم".

وشدد كريستو "جاهز للمشاركة في أي وقت وأتدرب وعندما يتم الدفع بي سأكون جاهزا".

وغاب كريستو عن مواجهة سيمبا في مواجهة الإياب إذ جلس على مقاعد البدلاء.

أما عن احتمالية مواجهة صنداونز فاختتم كريستو تصريحاته "صنداونز فريق كبير بكل تأكيد وسنلعب كما هو الحال دائما من أجل الفوز والتأهل".

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة صنداونز أمام بيترو أتليتكو في نصف النهائي.

وكان صنداونز قد تغلب ذهابا على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل في معقل الفريق الأنجولي.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق المتأهل يوم الأحد المقبل بينما يخوض لقاء الإياب في مصر يوم 1 من نوفمبر المقبل.