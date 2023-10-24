لاعب سيمبا: كان علينا الضغط أكثر بعد التقدم.. ويجب الاعتراف بقوة الأهلي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:42

كتب : FilGoal

فريق سيمبا ضد الأهلي

اعترف كلاتوس شاما لاعب سيمبا بقوة فريق الأهلي في قارة إفريقيا بعد الخروج من ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد نجا من فخ سيمبا وتعادل إيابا بهدف لكل منهما ليتأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض إذ انتهى لقاء الذهاب بهدفين لكل فريق.

ويرى شاما أن فريق سيمبا كان عليه الضغط أكثر بعد التقدم وليس التراجع للدفاع.

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وقال كلاتوس شاما لاعب سيمبا عبر قناة بي إن سبورتس: "الأهلي فريق جيد جدا في قارة إفريقيا ويجب أن نعترف بذلك بكل صراحة".

وتابع "لعبنا بصورة جيدة وتقدمنا باللعب ولكن فقدنا التركيز بعض الوقت ونجحوا في تسجيل التعادل وهذه هي كرة القدم أي فريق يمكنه التسجيل بأي وقت".

وشدد شاما "ظهرنا بشكل جيد نعم ولكن علينا أن نلعب بشكل أقوى في المرات المقبلة".

واختتم لاعب سيمبا تصريحاته "تغييراتنا كانت دفاعية أكثر من أي شيء آخر والمدرب قام بتغيير مبكر ومن وجهة نظري كان علينا الضغط أكثر بعد التقدم لأن ذلك يكون الوقت المناسب".

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة صنداونز أمام بيترو أتليتكو في نصف النهائي.

وكان صنداونز قد تغلب ذهابا على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل في معقل الفريق الأنجولي.

ويحل الأهلي ضيفا على الفريق المتأهل يوم الأحد المقبل بينما يخوض لقاء الإياب في مصر يوم 1 من نوفمبر المقبل.

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