مدرب سيمبا: هذا ما صنع الفارق لصالح الأهلي ضدنا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:31

كتب : FilGoal

محمد مجدي أفضة لاعب الأهلي ضد سيمبا

كشف السلامي ونان المدرب في نادي سيمبا عما صنع الفارق بين ناديه والأهلي في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء.

وتحدث السلامي ونان لقناة "أبو ظبي الرياضية" قائلا: "كانت مباراة جيدة واستعددنا ذهنيا وبدنيا بشكل جيد ولكن عامل الخبرة لدى الأهلي هو من صنع الفارق بالإضافة لإهدارنا للفرص التي أتيحت لنا".

وعن أمنيته لطرفي النهائي أجاب "أتمنى بما إني تونسي تواجد الترجي في نهائي البطولة وأن يخوض مواجهة كبيرة ضد الأهلي وأن يفوز الترجي في النهاية".

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وكان الأهلي تعادل مع سيمبا إيجابيا بهدف لمثله في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بفضل قاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض بعدما تعادل ذهابا في تنزانيا بهدفين لمثلهما.

وينتظر الأهلي ملاقاة الفائز من ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو في نصف النهائي.

وكان صنداونز فاز خارج أرضه بهدفين دون رد في لقاء الذهاب.

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي
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