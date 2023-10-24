الدوري الإفريقي - في ليلة دعم فلسطين.. الأهلي ينجو من الفرص المهدرة ويتخطى سيمبا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 19:12

كتب : محمد سمير

احتفال لاعبي الأهلي بهدف كهربا في سيمبا

حسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي بعد التعادل بهدف أمام سيمبا في مباراة الإياب.

وكان الأهلي قد حسم التعادل في مواجهة الذهاب بهدفين لكل فريق، ليتأهل الأحمر بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

وقدّم جمهور الأهلي دعما للشعب الفلسطيني بداية من التبرع بالدم بالتعاون بين الأهلي ووزارة الصحة التي دفعت بست سيارات خارج الملعب، ثم هتافات تضامن مع فلسطين قبل وأثناء المباراة.

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وأهدر الأهلي عددا من الفرص السهلة طوال اللقاء قبل أن يستقبل هدفا عن طريق ساديو كانوتيه في الدقيقة 68.

وحافظ كهربا على حظوظ تأهل الأهلي بتسجيل التعادل في الدقيقة 76 بعد عرضية علي معلول.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة صنداونز وبترو أتليتكو لمواجهته في نصف نهائي الدوري الإفريقي.

وصف المباراة

شهد تشكيل الأهلي الأساسي أربعة تغييرات بعودة كل من علي معلول ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحسين الشحات.

واستمر محمود كهربا في قيادة الهجوم رغم عودة أنتوني موديست على دكة البدلاء، بينما استمر إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

بدأ الأهلي المباراة بسيطرة على الكرة بحثا عن افتتاح التسجيل مبكرا.

وباغت محمد مجدي أفشة دفاعات سيمبا بتسديدة قوية في الدقيقة الرابعة ولكن أعلى العارضة بقليل.

وتوقف اللقاء في الدقيقة السابعة بسبب إصابة نجوما لاعب وسط سيمبا قبل أن يعود مجددا لملعب المباراة.

وبعد خطأ فادح لعلي سليم حارس مرمى سيمبا في الدقيقة 17 وصلت الكرة إلى كهربا ولكنها ارتطمت بدفاع سيمبا إلى ركنية.

ووصلت الركلة الركنية إلى كهربا ثم وصلت إلى ربيعة الذي سدده بقدمه اليسرى ولكن أعلى العارضة.

وتواصلت هجمات الأهلي وفي الدقيقة 20 ووصلت تمريرة أفشة إلى بيرسي تاو ولكن أعلى العارضة.

وكاد حسين الشحات أن يفتتح التسجيل أخيرا في الدقيقة 22 ولكن تسديدة أعلى العارضة.

وسجل كهربا أول أهداف اللقاء في الدقيقة 25 بعد تمريرة خفيفة من بيرسي تاو ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على تاو.

وتألق محمد الشناوي في هجمة مرتدة خطيرة لصالح سيمبا بالدقيقة 27 قبل أن يحتسب حكم اللقاء تسلل.

واستمر مسلسل إهدار الفرص في الدقيقة 34 بعرضية من علي معلول وحولها تاو برأسية ولكن أعلى العارضة.

وسدد أفشة كرة جديدة في الدقيقة 36 ولكن أعلى العارضة، قبل أن يهدر الشحات هدفا في الدقيقة 42 بتسديدة قوية تصدى لها علي سليم على مرتين.

الشوط الثاني

واصل الأهلي مسلسل إهدار الفرص السهلة في الشوط الثاني بحثا عن التسجيل مبكرا.

وأهدر كهربا هدفا في الدقيقة 47 بعد عرضية من الشحات ولكن سددها بعيدة عن المرمى واصطدم بعلي سليم حارس مرمى سيمبا.

بينما فشل تاو في تسجيل أسهل فرص اللقاء في الدقيقة 57 بعد انفراد تام من عرضية الشحات ليسددها خارج المرمى.

وكاد الأهلي أن يستقبل هدفا في الدقيقة 58 بعد خطأ فادح مشترك بين محمد عبد المنعم والشناوي ليسددها مهاجم سيمبا ولكن بجوار القائم الأيمن.

وسجل كهربا هدفا ولكن لم يتم احتسابه مجددا بداعي التسلل في الدقيقة 60.

ونجح سيمبا في تسجيل أول أهداف اللقاء في الدقيقة 68 بعدما ارتطمت الكرة برأس ساديو كانوتيه وسكنت شباك الشناوي.

وكان ذلك الهدف كفيلا لتأهل سيمبا إلى نصف النهائي بعد انتهاء الذهاب بهدفين لكل فريق.

ورد الأهلي سريعا بهدف التعادل في الدقيقة 76 بعدما استقبل محمود كهربا تمريرة أرضية من علي معلول وحولها داخل المرمى بهدف محتسب هذه المرة.

وأجرى الأهلي تبديله الأول في الدقيقة 87 بنزول أنتوني موديست بدلا من كهربا.

وينتظر الأهلي المتأهل من مواجهة صنداونز وفريق بترو أتليتكو لمواجهته في نصف النهائي.

وكان صنداونز قد تغلب على بترو أتليتكو بهدفين دون مقابل في مباراة الذهاب بأنجولا.

ويقام ذهاب نصف النهائي بين الأهلي والفريق المتأهل يوم الأحد المقبل 29 من شهر أكتوبر الجاري.

بينما مواجهة الإياب ستقام في استاد القاهرة يوم 1 نوفمبر المقبل.

الأهلي كهربا سيمبا الدوري الإفريقي
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