"العبقري".. فولام يحافظ على سيلفا من الإغراءات السعودية

أنهى نادي فولام الإنجليزي الجدل وجدد عقد المدرب البرتغالي ماركو سيلفا.

وكان من المقرر أن ينتهي تعاقد ماركو سيلفا مع فولام بنهاية الموسم المقبل.

وأعلن فولام تجديد عقد ماركو سيلفا حتى صيف 2026 وكتب عبر حسابه: "العبقري مستمر معنا".

فولام نجح في تجديد عقد سيلفا بعدما ارتبط كثيرا بخوض تجربة عربية وتحديدا في الدوري السعودي.

We're delighted to announce that Marco Silva has signed a new contract! Read more: ⤵️ — Fulham Football Club (@FulhamFC) October 24, 2023

ورفض سيلفا عرضا بقيمة 40 مليون جنيه استرليني من أهلى جدة السعودي بداية الموسم الجاري، حسب صحيفة "تليجراف" الإنجليزية.

كما كان سيلفا أحد الأسماء المرشحة بقوة لتولي تدريب الهلال السعودي قبل التعاقد مع جورج جيسوس.

وقاد سيلفا فولام فى الموسم الماضي 2022/2023 في 44 مباراة، حيث فاز في 18 وتعادل في 8 وهُزم في 18 بمختلف البطولات التي خاضها.

وخلال الموسم الحالي قاد المدرب البرتغالي نادي فولام خلال 11 مباراة فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 4 آخرين.