أندرياس بيريرا يكشف عن عادة غريبة يفعلها بسروال كاكا قبل المباريات الهامة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 18:29

كتب : FilGoal

بيريرا

كشف أندرياس بيريرا لاعب فولام عن عادة غريبة يفعلها بقميص مواطنه البرازيلي ريكاردو كاكا قبل خوضه للمباريات الهامة.

وتحدث بيريرا لشبكة "إي إس بي إن" في فرعها البرازيلي قائلا: "كان هناك مباراة تجمع بين مانشستر يونايتد وريال مدريد وكنت فتى حامل للكرات".

وأكمل "السير أليكس فيرجسون طلب من اللاعبين تحت 21 و18 عاما التواجد ولعب الكرة سريعا للاعبيه".

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وتابع لاعب يونايتد الأسبق حديثه "بعد المباراة انتظرت كاكا وطلبت منه الحصول على قميصه لكنه كان استبداله بالفعل".

وأردف بيريرا "لذا طلبت منه الحصول على جواربه أو سرواله، ثم قال كاكا سأعطيك السروال".

وتابع "حصلت على السروال ومازالت أحافظ عليه بأمان حتى الآن".

وكشف "قبل المباريات الهامة أذهب وأحصل على السروال وأفركه في قدمي".

كاكا فولام أندرياس بيريرا
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