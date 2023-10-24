هتافات من جمهور الأهلي تضامنا مع فلسطين
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:31
كتب : FilGoal
هتف جمهور الأهلي قبل خلال مباراة الفريق التي تقام اليوم ضد سيمبا تضامنا مع ما تتعرض له فلسطين حاليا من اعتداء قوي من قبل قوات الاحتلال.
وهتف جمهور الأهلي قائلا: "بالدم بالروح الأقصى مش هيروح".
كذلك هتف الجمهور "يا فلسطين يا فلسطين فاكرين مش ناسيين".
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ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نصف نهائي الدوري الإفرقي لكرة القدم.
هتافات جماهير الأهلي المصري بصوت واحد 🗣️🔴#الأهلي_سيمبا #دوري_كرة_القدم_الأفريقي | #SSC pic.twitter.com/WE6eQyZyUJ— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 24, 2023
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا يوم الجمعة المقبلة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وسيواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من اللقاء ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.
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