هتافات من جمهور الأهلي تضامنا مع فلسطين

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:31

كتب : FilGoal

فريق الأهلي ضد سيمبا

هتف جمهور الأهلي قبل خلال مباراة الفريق التي تقام اليوم ضد سيمبا تضامنا مع ما تتعرض له فلسطين حاليا من اعتداء قوي من قبل قوات الاحتلال.

وهتف جمهور الأهلي قائلا: "بالدم بالروح الأقصى مش هيروح".

كذلك هتف الجمهور "يا فلسطين يا فلسطين فاكرين مش ناسيين".

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ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا التنزاني مساء اليوم الثلاثاء في استاد القاهرة لملاقاته في إياب نصف نهائي الدوري الإفرقي لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في تنزانيا يوم الجمعة المقبلة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وسيواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من اللقاء ماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو.

الأهلي فلسطين سيمبا
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