الاتحاد المغربي يكشف تفاصيل عدم منح تصريح الهبوط لطائرة إنيمبا

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 17:11

كتب : FilGoal

فريق إنيمبا النيجيري

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم تفاصيل رفض دخول هبوط طائرة إنيمبا النيجيري في المغرب.

وكان إنيمبا قد أعلن فشل سفره للمغرب بعد عدم حصوله على تصريح الهبوط من المغرب.

وشدد الاتحاد المغربي على أن فريق إنيمبا قد تقدم بطلب تصريح هبوط طائرة خاصة أمس الإثنين في تمام الساعة 12:03 ظهرا.

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وطلبت مديرية النقل الجوي المغربية من فريق إنيمبا الوثائق اللازمة للحصول على الترخيص وتم إرسالها على 4 دفعات.

وحسب مديرية النقل الجوي فإن الوثائق يجب أن تقدم قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة.

وأكد الاتحاد المغربي منح مديرية النقل الجوي التصريح لإنيمبا عقب تقديم الوثائق اللازمة.

وكشف نادي إنيمبا عبر صفحته الرسمية عن عدم حصول طائرة الفريق على تصريح الهبوط في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

ولذلك قرر الفريق العودة إلى فندق الإقامة بعد الانتظار لمدة 6 ساعات ونصف داخل الطائرة في مطار مورتالا محمد في نيجيريا.

ومن المفترض أن يلعب إنيمبا النيجيري ضد الوداد المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

وعاد نادي إنيمبا إلى فندق الإقامة في لاجوس في نيجيريا منتظرا حصول الطائرة على إذن بالهبوط في المغرب للسفر من جديد إلى هناك.

وبالبحث في المواقع الإخبارية المغربية وجدنا أن هناك عاصفة تضرب المدن الساحلية والشمالية والشرقية في المغرب وتبلغ سرعها 100 كيلو متر في الساعة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الجوية في حالة عدم استقرار في المغرب اليوم الثلاثاء، وأن تزيد العاصفة الرعدية والرياح المحملة بالأمطار، على أن تبدأ الأجواء في العودة إلى الحالة الطبيعية غدا الأربعاء.

ومن المفترض أن تنطلق المباراة غدا الأربعاء بين الوداد وإنيمبا على مركب محمد الخامس في تمام التاسعة مساء.

وفاز الوداد خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي أقيمت في نيجيريا بهدف دون رد.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة.

وتعد هذه هي ثاني أزمات البطولة بعدما رفضت السلطات في الكونغو إصدار تصاريح دخول مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومعدات التصوير والبث من أجل مباراة مازيمبي ضد الترجي، ما أدى إلى نقل المواجهة إلى تنزانيا بدلا من الكونغو.

وقرر كاف تأجيل مباراة الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري إلى يوم 26 أكتوبر الجاري الموافق الخميس، بدلا من غدا الأربعاء.

كذلك قرر كاف تأجيل مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي إلى يوم 26 أكتوبر بدلا من غدا الأربعاء الموافق 25.

الوداد إنيمبا الاتحاد المغربي الدوري الإفريقي لكرة القدم
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