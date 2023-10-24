تشكيل سيمبا - تبديلان عن مواجهة الذهاب.. وميكيسوني على مقاعد البدلاء

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 16:28

كتب : FilGoal

سيمبا التنزاني

أعلن روبيرتو أوليفيرا مدرب سيمبا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في استاد القاهرة بربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وشهد تشكيل سيمبا تغييرين عن مباراة الذهاب.

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ويجلس لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق على مقاعد البدلاء برفقة مازاميرو ياسين بعد أن كانا في التشكيل الأساسي بالمباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: علي سالم.

الدفاع: شوماري كابومبي – تشي مالوني جونيور – هينوك إنونجا باكا.

الوسط: دينيس كيبو – فابريس نجوما – ساديو كوناتي – محمد حسيني.

الهجوم: نتيبازونكيزا سعيدي – جون رافاييل بوكو – كلاتوس تشاما.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب سيمبا في تنزانيا.

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي لكرة القدم
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