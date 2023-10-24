تعديل موعد المباراة الافتتاحية للجزائر في تصفيات كأس العالم

وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طلب الاتحاد الجزائري بتأجيل مباراة الصومال في تصفيات كأس العالم 2026 إلى يوم 16 نوفمبر المقبل، حسب جريدة الشروق الجزائرية.

وذكر التقرير أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رد بالإيجاب على طلب الاتحاد الجزائري للعبة بخصوص استقبال منتخب الصومال يوم 16 نوفمبر القادم، بدلا من 13 من الشهر ذاته.

وتقام المباراة على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك رسميا في الأيام القليلة القادمة.

وأوضح التقرير أن جمال بلماضي مدرب الجزائر اقترح في نهاية شهر سبتمبر الماضي، على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، استقبال منتخب الصومال يوم 16 نوفمبر بدلا من تاريخ 13 نوفمبر، مثلما كان مبرمجا للمباراة في وقت سابق.

ويسعى بلماضي لاستغلال أكبر وقت ممكن من التحضيرات في الجزائر، بهدف تصحيح الأخطاء التي وقف عليها في الوديتين الأخيرتين أمام منتخبي كاب فيردي ومصر.

وانتصر المنتخب الجزائري على كاب فيردي بنتيجة 5-1، قبل التعادل مع مصر 1-1.

ويتواجد منتخب الجزائر ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب كل من منتخبات غينيا، أوغندا، موزمبيق، بوتسوانا والصومال.

ويستهل الخضر رحلة البحث عن تأشيرة المونديال بمواجهة منتخب الصومال داخل الديار يوم 16 نوفمبر المقبل، قبل التنقل إلى موزمبيق لمواجهة يوم 20 نوفمبر.

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