البدري: إمام عاشور إضافة مختلفة لـ الأهلي.. وكهربا أفضل من موديست للهجوم
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 15:13
كتب : أحمد الخولي
يرى حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والحالي لفريق الزوراء العراقي أن محمود عبد المنعم "كهربا" هو الأنسب لقيادة هجوم الأهلي في الفترة الحالية.
إمام عاشور
النادي : الأهلي
وقال البدري عبر إذاعة 9090: "كهربا أكثر إنسجاما مع لاعبي الأهلي وموديست حتى الآن لم يقدم أوراق اعتماده".
وأضاف "ولذلك أرى أن كهربا هو الأنسب لقيادة هجوم الأهلي في الفترة الحالية".
وأكمل "إمام عاشور إضافة مختلفة لخط وسط الأهلي خاصة أنه يمتلك إمكانيات تفيد أي فريق".
وأتم تصريحاته "ولكن يجب أن يعرف إمام عاشور أن عليه التزامات مهمة ليصبح لاعبا أساسيا في تشكيل الأهلي".
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.
وتعادل الأهلي مع سيمبا في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بهدفين لكل فريق.
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