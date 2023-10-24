تقرير: مباراة الوداد وإنيمبا في الدوري الإفريقي مهددة بالتأجيل

كشفت قنوات بي إن سبورتس عن اقتراب مباراة الوداد المغربي ضد إنيمبا النيجيري في الدوري الإفريقي من التأجيل.

وقالت بي إن سبورتس إن المباراة مهددة بالتأجيل وذلك بسبب عدم تمكن فريق إنيمبا من السفر إلى المغرب لخوض المباراة المقرر لها غدا الأربعاء.

وأعلن نادي إنيمبا النيجيري عدم سفر طائرة الفريق إلى الدار البيضاء من أجل مواجهة الوداد المغربي في الدوري الإفريقي.

وكشف نادي إنيمبا عبر صفحته الرسمية عن عدم حصول طائرة الفريق على تصريح الهبوط في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء.

ولذلك قرر الفريق العودة إلى فندق الإقامة بعد الانتظار لمدة 6 ساعات ونصف داخل الطائرة في مطار مورتالا محمد في نيجيريا.

ومن المفترض أن يلعب إنيمبا النيجيري ضد الوداد المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.

وعاد نادي إنيمبا إلى فندق الإقامة في لاجوس في نيجيريا منتظرا حصول الطائرة على إذن بالهبوط في المغرب للسفر من جديد إلى هناك.

وبالبحث في المواقع الإخبارية المغربية وجدنا أن هناك عاصفة تضرب المدن الساحلية والشمالية والشرقية في المغرب وتبلغ سرعة الرياح بها 100 كيلو متر في الساعة.

ومن المتوقع أن تستمر الأجواء الجوية في حالة عدم استقرار في المغرب اليوم الثلاثاء، وأن تزيد العاصفة الرعدية والرياح المحملة بالأمطار، على أن تبدأ الأجواء في العودة إلى الحالة الطبيعية غدا الأربعاء.

ومن المفترض أن تنطلق المباراة غدا الأربعاء بين الوداد وإنيمبا على مركب محمد الخامس في تمام التاسعة مساء.

وفاز الوداد خارج ملعبه في مباراة الذهاب التي أقيمت في نيجيريا بهدف دون رد.

ويتلقي الفائز من هذه المواجهة مع المتأهل من مباراة الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في نصف نهائي البطولة.

وتعد هذه هي ثاني أزمات البطولة بعدما رفضت السلطات في الكونغو إصدار تصاريح دخول مسؤولي الاتحاد الإفريقي ومعدات التصوير والبث من أجل مباراة مازيمبي ضد الترجي، ما أدى إلى نقل المواجهة إلى تنزانيا بدلا من الكونغو.