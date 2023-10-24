متحدث وزارة الرياضة: ننسق لمفاجأة لم تحدث من قبل بين الأهلي والزمالك

كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عن بدء التنسيق بين الأهلي والزمالك لبداية مرحلة جديدة في العلاقة بين قطبي الكرة المصري.

وقال الشاذلي عبر قناة الشمس: "ننتظر عودة محمود الخطيب من رحلة العلاج ليبدأ وزير الرياضة التنسيق لأمر مفاجئ يحدث لأول مرة بين الأهلي والزمالك".

وأضاف "المرحلة المقبلة في العلاقات بين الأهلي والزمالك ستكون مرحلة لم تشهدها الناديين من قبل".

وأكمل "وزير الرياضة بدأ التواصل بين الأهلي والزمالك وهناك توافق ورغبة من الطرفين لبداية مرحلة مختلفة".

وكان هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك كشف عن زيارة منتظرة من مجلس إدارة الأهلي إلى القلعة البيضاء لتهنئة المجلس الجديد بفوزه في الانتخابات.

وقال هشام نصر: "سنعيد صورة الزمالك الأصلية التي اعتاد عليها الناس. وننتظر عودة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من رحلة العلاج لتنسيق زيارتهم لنا".

من جانبه قال حسين لبيب رئيس الزمالك: "النادي الأهلي أرسل لنا رسالة تهنئة بعد الفوز في انتخابات نادي الزمالك، وكذلك كابتن محمود الخطيب أرسل لنا باقة ورد، وسنرد بشكل رسمي على هذه التهنئة".

وأرسل مجلس إدارة الأهلي تهنئة إلى مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب على فوزه في انتخابات القلعة البيضاء.