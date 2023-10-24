تكريما لمسيرته.. ملعب باسم جوندوجان في أكاديمية مانشستر سيتي

كشف مانشستر سيتي عن ملعب خاص للتدريبات يحمل اسم إلكاي جوندوجان في أكاديمية النادي تكريما لمسيرته مع السماوي.

وأعلن سيتي ذلك يوم الثلاثاء الذي يوافق عيد ميلاد جوندوجان الـ33.

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه: "لتتويج مسيرة جوندوجان المميزة مع سيتي تم تسمية أحد ملاعب التدريب في الأكاديمية باسمه".

وأضاف البيان "تكريما لهدفه الذي قاد الفريق للفوز باللقب ضد أستون فيلا في 2022 توجد صورة مرسومة لهذا الاحتفال في مدخل الملعب".

Our Chairman, Khaldoon Al Mubarak, has paid tribute to @IlkayGuendogan on his 33rd birthday by unveiling a dedicated training pitch at the CFA in Ilkay's honour! 🙌 Thank you for everything and wishing you a Happy Birthday, Ilkay 🩵 pic.twitter.com/RNOs7CEK0P — Manchester City (@ManCity) October 24, 2023

يعد الدولي الألماني هو أول قائد لمانشستر سيتي يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، كما فاز جوندوجان بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، و2 كأس الاتحاد الإنجليزي و4 كأس رابطة الأندية، خلال 7 سنوات مليئة بالبطولات في استاد الاتحاد.

شهدت أخر مباراة لـ جوندوجان في إنجلترا تسجيل هدفين في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي في طريقه لإكمال الثلاثية التاريخية بعد أسبوع واحد في إسطنبول.

وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي: "نيابة عن سمو الشيخ منصور وعن جميع المرتبطين بمانشستر سيتي، إنه لشرف عظيم لي أن أكشف عن هذه الصورة التي تمثل تكريما لكل إنجاز قام به جوندوجان كجزء من عائلة مانشستر سيتي على مر السنين".

وأضاف "لقد كنت قائدا مهما، وركيزة مهمة لجزء من تاريخ هذا النادي الذي لن يُنسى أبدا".

وأردف "نحن جميعا ممتنون جدا للذكريات الرائعة التي قدمتها لنا كأول قائد لمانشستر سيتي يرفع دوري أبطال أوروبا، كلاعب حصد 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي، والعديد من الألقاب المهمة كجزء من مسيرتك مع النادي".

وتابع "بالإضافة إلى هذه الإنجازات العظيمة كلاعب كرة قدم فإن إنجازاتك كقائد، سواء في النادي أو في المجتمع لن تُنسى أبدا".

وأتم "اليوم أريد أن أشكرك نيابة عن كل من يرتبط بالنادي، وهذه الصورة المرسومة هي هديتنا لك لإبقائك جزءا من تاريخ هذا النادي وهذه المؤسسة وهو المكان الذي يمكنك القدوم إليه وتعرف دائما أنك تملكه، لقد تركت أثرا هاما لن يُنسى أبدا".

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يذكر أن جوندوجان ترك سيتي بنهاية عقده الصيف الماضي، وانتقل إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.