يد - الإمارات تعلن استضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي × الزمالك (كرة يد)

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد عن استضافة مباراة كأس السوبر المصري لكرة اليد بين ناديي الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة يوم السبت 9 ديسمبر 2023، في إمارة الفجيرة تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الثاني والخمسين، حسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال نبيل محمد عاشور رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد : "فكرة استضافة الإمارات لكأس السوبر المصري لكرة اليد بين فريقين كبيرين كالأهلي والزمالك مستلهمة من الخطة الاستراتيجية لمجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد خلال دورته 2020 /2024".

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وأضاف "كان من أبرز معالم الخطة فتح آفاق جديدة أمام كرة اليد الإماراتية والمساهمة الفاعلة في أنشطة اللعبة إقليمياً ودولياً للمساعدة في تطوير اللعبة والنهوض بها محلياً".

وتابع "اختيار كأس السوبر المصري تحديداً ليقام في الإمارات جاء لاعتبارين مهمين، أولهما العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وثانيهما المتابعة الكبيرة المتوقعة للحدث المتمثل بمشاركة فريقين كبيرين كالأهلي والزمالك لما يحظيا به من شعبية في العالم العربي وقارتي إفريقيا وآسيا".

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد قد أعلن في أواخر أغسطس الماضي إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وتستضيف صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة بالإمارات السوبر المصري يوم 9 ديسمبر المقبل.

وتقام مواجهة السوبر بين فريقي الأهلي بطل الدوري وكأس مصر عن الموسم المنقضي، والزمالك وصيف الدوري.

وكان الزمالك قد توج بلقب السوبر المصري في الموسم الماضي والذي أقيم في مصر.

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