متحدث سيمبا: نحن ضمن 5 فرق في العالم سجلت أكثر من هدفين بشباك الأهلي

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 11:01

كتب : FilGoal

لحظة تسجيل ساديو كانوتيه هدف سيمبا الثاني أمام الأهلي

يرى أحمد علي المتحدث الرسمي باسم نادي سيمبا التنزاني أن مباراة فريقه ضد الأهلي ستكون في غاية الصعوبة خاصة أنها على استاد القاهرة ووسط الجمهور الأحمر.

وقال أحمد علي عبر قناة أون تايم سبورتس: "مباراة الأهلي غاية في الصعوبة، نلعب أمام الفريق الأول في إفريقيا والأكبر وأفضل اللاعبين في القارة وهو أمر صعب".

وأضاف "مهمتنا الأساسية التي جئنا من أجلها إلى القاهرة هي إقصاء الأهلي من بطولة الدوري الإفريقي، البعض يقول إن هذا مجرد خيال ولكن هذا هو مخطط النادي، لأننا نريد أن نصل إلى مستوى الأهلي ونريد أن نكون الأول مثله الآن".

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وواصل "لكي نكون مثل الأهلي علينا أن نفوز على الأهلي وليس فقط ذلك بل نقصيهم من بطولة الدوري الإفريقي".

وأكمل "لدينا مهمة واحدة بغض النظر عن الأجواء وحضور الجمهور بأعداد كبيرة وهي الفوز على الأهلي".

وتابع "أهداف الأهلي في مباراة الذهاب كانت بسبب أخطاء فريقنا وعلينا تدارك هذا الأمر في لقاء الإياب".

وأشار "أليو ديانج كان أفضل لاعبي الأهلي في مباراة الذهاب، ومحمد الشناوي أيضا دائما ما نخشاه لكننا نجحنا في تسجيل هدفين في شباكه ولذلك لن نشعر بالخوف منه بعد ذلك".

وأتم تصريحاته "في عام 2023 يوجد 5 فرق فقط في العالم استطاعوا تسجيل هدفين أو أكثر في الأهلي وهم ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي وبيراميدز وصنداونز الجنوب إفريقي ونحن في سيمبا".

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وتقام المباراة على استاد القاهرة غدا الثلاثاء، وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تنزانيا قبل أيام انتهت بالتعادل 2-2، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف نهائي الدوري الإفريقي مع المتأهل من صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الأهلي سيمبا الدوري الإفريقي
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