بثنائية سون وماديسون.. توتنام يفوز على فولام ويستعيد الصدارة
الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 00:07
كتب : FilGoal
حقق توتنام الفوز على فولام بهدفين دون مقابل على ملعب الأول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدفي توتنام في المباراة هيونج مين سون وجيمس ماديسون.
الفوز أعاد توتنام للصدارة بعد فقدانها لمدة 24 ساعة بوصوله للنقطة الـ 23 في بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال صاحبا المركز الثاني والثالث بـ 21 نقطة.
تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون في الدقيقة الـ 36 بعدما استلم تمريرة من ريتشارلسون ومر من لاعبين من فولام وسدد في الزاوية البعيدة من المرمى.
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سون يسجل هدف التقدم لتوتنهام بعد مراوغة رائعة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/5cAU4QRND6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 23, 2023
وأضاف ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 مستغلا تمريرة من سون لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.
وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل، بينما سيحل فولام ضيفا على برايتون يوم الأحد.