بثنائية سون وماديسون.. توتنام يفوز على فولام ويستعيد الصدارة

الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023 - 00:07

كتب : FilGoal

هيونج مين سون و جيمس ماديسون - توتنام

حقق توتنام الفوز على فولام بهدفين دون مقابل على ملعب الأول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي توتنام في المباراة هيونج مين سون وجيمس ماديسون.

الفوز أعاد توتنام للصدارة بعد فقدانها لمدة 24 ساعة بوصوله للنقطة الـ 23 في بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي وأرسنال صاحبا المركز الثاني والثالث بـ 21 نقطة.

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تقدم توتنام بالهدف الأول عن طريق سون في الدقيقة الـ 36 بعدما استلم تمريرة من ريتشارلسون ومر من لاعبين من فولام وسدد في الزاوية البعيدة من المرمى.

وأضاف ماديسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ 54 مستغلا تمريرة من سون لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الشباك.

وسيلعب توتنام مباراته المقبلة ضد كريستال بالاس خارج ملعبه يوم الجمعة المقبل، بينما سيحل فولام ضيفا على برايتون يوم الأحد.

توتنام الدوري الإنجليزي الممتاز فولهام
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