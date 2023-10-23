البناني: عملية تسليم نادي الزمالك إلى المجلس الجديد اقتربت من الإتمام

اقترب مجلس إدارة حسين لبيب من تسلم قيادة نادي الزمالك بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال عماد البناني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "اقتربنا من إتمام محضر تسليم نادي الزمالك إلى مجلس الإدارة الجديد".

وأضاف "الأمور تسير على ما يرام وعملية التسليم لا يوجد بها أي مشاكل".

من جانبه قال أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة ذاتها: "تم تسليم نادي الزمالك بالكامل إلى مجلس الإدارة الجديد ووقعنا على كل الأوراق الرسمية الخاصة بعملية التسليم".

وأضاف "المخزون المادي في الزمالك في الوقت الحالي كافي لتسيير أمور النادي في الفترة المقبلة".

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر بمنصب نائب الرئيس، وحسام المندوه بمنصب أمين الصندوق.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.