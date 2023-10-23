شاختار يفسخ تعاقده مع لاعبه الهارب إلى روسيا

كشفت صحيفة موسكو تايمز عن مكان تواجد أوليكساندر روسبوتكو لاعب فريق شاختار المختفي.

وفقا لموسكو تايمز فإن اللاعب يتواجد حاليا في روسيا وقرر الإنشقاق عن دولته الأم أوكرانيا ولذلك فإن شاختار قد قرر فسخ تعاقده معه.

شاختار كان قد أعلن اختفاء اللاعب في المطار عقب مواجهته ضد رويال أنتويرب البلجيكي في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل فترة التوقف الدولي.

وفقا للصحيفة فإن اللاعب قد بدل ملابسه في حمام المطار تاركا زيه المطوي خلفه وحذف جميع منشوراته عبر حسابه على مواقع التواصل وتوقف عن الرد على المكالمات التليفونية قبل أن يتوجه إلى روسيا عبر السفر إلى تركيا.

روبوتسكو هو لاعب فريق تحت 19 سنة بشاختار ويتم تصعيده بشكل مستمر للفريق الأول.

وأعلن شاختار في بيان رسمي فسخ تعاقده مع اللاعب لفشله في العودة لأوكرانيا بدون توضيح أمر سفره لروسيا.

يوري روبوتسكو والد اللاعب تحدث لوسائل إعلام روسية وقال إن سفر اللاعب لروسيا قد جاء لأنه سيشعر بالأمان بشكل أكبر هناك.

وأشار والده إلى أن اللاعب لن يطلب اللجوء السياسي ولكنه سيطلب الحصول على جواز سفر روسي كما كان سيفعل بشكل طبيعي في موطنه دونيتسك.

وفقا للموقع الروسي فإن روبتوسكو قد رحل بعد خلافات مع زملائه في الفريق حول دعمه لروسيا وإن اللاعب حاليا قريب من التعاقد مع فريق زينيت سان بترسبرج.

روبوتسكو كان قد مدد تعاقده مع شاختار حديثا لمدة 5 مواسم ولم يكن يثير الشكوك حو إمكانية هربه إلى روسيا.