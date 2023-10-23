قائمة الأهلي - عودة موديست وعبد المنعم ومعلول أمام سيمبا

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 21:51

كتب : أحمد الخولي

علي معلول - محمد عبد المنعم

عاد أنتوني موديست إلى قائمة الأهلي من جديد في مواجهة سيمبا التنزاني بعد الغياب عن مباراة الذهاب.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وتقام المباراة على استاد القاهرة غدا الثلاثاء، وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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وعلم FilGoal.com أن المهاجم الفرنسي موديست عاد لقائمة الأهلي من جديد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

كما شهدت قائمة الأهلي عودة كل من محمد عبد المنعم وعلي معلول بعد غيابهما عن مباراة الذهاب.

بينما يغيب عن الأهلي عدة لاعبين أبرزهم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية ومحمود متولي.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي - رضا سليم - بيرسي تاو.

الهجوم : أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تنزانيا قبل أيام انتهت بالتعادل 2-2، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في نصف نهائي الدوري الإفريقي مع المتأهل من صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

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