مروان عطية: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. وسيمبا فريق قوي وسيصعب الإياب

تحدث مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن استعدادات الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

مروان عطية النادي : الأهلي الأهلي

وقال عطية في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق استعد جيدا للمباراة وهناك حالة من التركيز الشديد لتقديم عرض قوي وحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف "سيمبا فريق قوي ومنظم، ونجح في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الذهاب، وهو ما يجعل لقاء الإياب صعبًا".

وأوضح "‏الفريق قادر على مواصلة المنافسة على اللقب‏، والتركيز بالكامل على مباراة سيمبا، دون النظر إلى أي مباريات قادمة".

وواصل "الفريق يعاني من ضغط ‏شديد للمباريات التي قد يصل عددها إلى 65 مباراة، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بالمداورة".

واختتم "الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق ‏الانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات".‏

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي غدا الثلاثاء في الخامسة مساء.

وانتهى الذهاب في تنزانيا بالتعادل بهدفين لمثلهما.