مروان عطية: الأهلي يعاني من ضغط المباريات.. وسيمبا فريق قوي وسيصعب الإياب

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 20:30

كتب : حسام نور الدين

مروان عطية

تحدث مروان عطية لاعب وسط الأهلي عن استعدادات الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

مروان عطية

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال عطية في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "الفريق استعد جيدا للمباراة وهناك حالة من التركيز الشديد لتقديم عرض قوي وحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة".

وأضاف "سيمبا فريق قوي ومنظم، ونجح في الظهور بشكل مميز خلال مباراة الذهاب، وهو ما يجعل لقاء الإياب صعبًا".

أخبار متعلقة:
الدوري الإفريقي - الأهلي بألوانه المعتادة أمام سيمبا ماذا يحتاج الأهلي أمام سيمبا؟ في الجول يكشف حقيقة إلغاء الهدف الخارجي في الدوري الإفريقي وكيل فتوح يكشف موعد بدء مفاوضات التجديد لـ الزمالك وحقيقة اتصالات الأهلي.. وأولوية اللاعب الأهلي يعلن عن توافر 6 سيارات للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني في مواجهة سيمبا

وأوضح "‏الفريق قادر على مواصلة المنافسة على اللقب‏، والتركيز بالكامل على مباراة سيمبا، دون النظر إلى أي مباريات قادمة".

وواصل "الفريق يعاني من ضغط ‏شديد للمباريات التي قد يصل عددها إلى 65 مباراة، وهو ما يجعل الجهاز الفني يقوم بالمداورة".

واختتم "الجميع على قلب رجل واحد من أجل تحقيق ‏الانتصارات والمنافسة بقوة على البطولات".‏

ويلعب الأهلي ضد سيمبا في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي غدا الثلاثاء في الخامسة مساء.

وانتهى الذهاب في تنزانيا بالتعادل بهدفين لمثلهما.

الأهلي مروان عطية الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز خبر في الجول – طاقم تحكيم مصري لمباراة الترجي والوداد في الدوري الإفريقي تقرير: الوداد يتجاهل طلب الترجي قبل نصف نهائي الدوري الإفريقي الدوري الإفريقي - الوداد يكثف جهوده لتجهيز الهوني أمام الترجي مدرب بترو أتليتكو: هذا ما يجب على الأهلي فعله ضد صنداونز.. لاعبوه اعتادوا الحرب النفسية الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: أسعى نحو المثالية وهذا كان العيب الوحيد الدوري الإفريقي - اكتمل المربع الذهبي .. الوداد يسحق إنييمبا ويتأهل لمواجهة الترجي الدوري الإفريقي - مدرب الترجي: استفدنا من التأجيل.. و لا نخشى أحدا
أخر الأخبار
قفة: توقعت التسجيل ضد الزمالك.. وطموحي ارتداء قميص منتخب مصر 11 دقيقة | الدوري المصري
بي بي سي: بسبب دعم فلسطين.. فسخ عقد أنور الغازي مع ماينتس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر مصطفى: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك بشكل جيد والتوفيق حالفنا 19 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - بعد الفوز على الزمالك.. مكافآت فورية للاعبي إنبي داخل غرف الملابس 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر أوسوريو: أخطأت بعدم اللعب بمهاجم صريح.. وخسرنا بكرة ثابتة أمام إنبي 36 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يعقد جلسة مع اللاعبين وأخرى مطولة مع الجهاز الفني للقاء صنداونز 44 دقيقة | الكرة الإفريقية
العقدة مستمرة.. إنبي ينتصر على الزمالك ويكبده الخسارة الأولى في الموسم ساعة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1)-(0) كريستال بالاس.. جوووووول أول ذاتي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في نصف نهائي الدوري الإفريقي.. والقنوات الناقلة 2 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب 3 صلاح يجتاز هنري برائعته في فوز ليفربول الخماسي على تولوز 4 بيان من هاني العتال عقب خسارته في انتخابات الزمالك