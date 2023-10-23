تقرير: إصابات دي بروين المتكررة تهدد مستقبله مع مانشستر سيتي

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 19:44

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين

أصبح وضع كيفين دي بروين نجم منتخب بلجيكا مع ناديه الإنجليزي مانشستر سيتي في محل شك بسبب الإصابات المتكررة التي يتعرض لها.

كيفين دي بروين

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وذكر موقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي أن مانشستر سيتي قد لا يجدد تعاقد كيفين دي بروين والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل في عام 2025.

الموقع أشار إلى أن مانشستر سيتي يخشى من اتخاذ خطوة تجديد تعاقد دي بروين في الوقت الحالي، ومن ثم يتعرض لمزيد من الإصابات التي تبعده لفترات طويلة عن الفريق.

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لذلك لا يرغب مانشستر سيتي في التعجل بشأن تجديد تعاقد كيفين دي بروين.

على أن يتم مراقبة وضع دي بروين مع الفريق في الموسم الجاري، والموسم المقبل أيضا قبل حسم مستقبله مع النادي السماوي.

ويغيب دي بروين منذ شهر أغسطس الماضي عن مانشستر سيتي بسبب تعرضه لإصابة في الركبة، ومن المتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

وخلال المواسم الأربعة الماضية وصلت معدل المباريات التي لعبها دي بروين مع مانشستر سيتي في كل موسم إلى 40 مباراة.

وانضم دي بروين البالغ من العمر 32 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من فولفسبورج الألماني.

وسجل دي بروين 96 هدفا مع مانشستر سيتي وقدم 153 تمريرة حاسمة، خلال 358 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف المسابقات.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي كيفين دي بروين
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