الدوري الإفريقي - الأهلي بألوانه المعتادة أمام سيمبا

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 18:53

كتب : FilGoal

الأهلي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني عن ارتداء الفريق لألوانه المعتادة.

ويلعب الأهلي ضد سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وتقام المباراة على استاد القاهرة غدا الثلاثاء، وتنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

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ويرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، بينما يرتدي حارس الفريق اللون الأصفر بالكامل.

أما سيمبا فيرتدي اللون الأرزق بالكامل، ويرتدي حارس الفريق اللون البرتقالي بالكامل.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في تنزانيا قبل أيام انتهت بالتعادل 2-2، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

ويتلقي الفائز من هذه المواجهة في نصف نهائي الدوري الإفريقي مع المتأهل من صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الأهلي الدوري الإفريقي سيمبا التنزاني
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