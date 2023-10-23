خالد لطيف يعلن عدم التقدم بطعن على نتيجة انتخابات الزمالك

أعلن خالد لطيف المرشح السابق على منصب أمين الصندوق في انتخابات الزمالك نيته في عدم التقدم بطعن على نتيجة الانتخابات.

وأصدر خالد لطيف بيانا أكد خلاله أنه لن يتقدم بطعن على نتيجة الانتخابات من أجل استقرار نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وحتى تستطيع الإدارة الجديدة حل أزمات نادي الزمالك وقيادته إلى الطريق الصحيح.

وفاز حسين لبيب بمنصب رئيس نادي الزمالك، وهشام نصر بمنصب نائب الرئيس، وحسام المندوه بمنصب أمين الصندوق.

أما في مناصب الأعضاء فوق السن، ففاز أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق.

وفي الأعضاء تحت السن، فاز ثلاثي القائمة الموحدة أحمد خالد حسانين ورامي نصوحي ونيرة الأحمر.

وأقيمت الانتخابات في 20 أكتوبر بعد سلسلة من التطورات بدأت بحكم عزل مرتضى منصور رئيس النادي السابق من منصبه، وانتهت باستقالة مجلس الإدارة السابق بكامل أفراده.

وبذلك يصبح حسين لبيب هو رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة.

وتم انتخاب كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور 4 مرات في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.