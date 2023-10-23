ماذا يحتاج الأهلي أمام سيمبا؟ في الجول يكشف حقيقة إلغاء الهدف الخارجي في الدوري الإفريقي

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 17:57

كتب : محمد عبد العظيم

الدوري الإفريقي

تقارير متضاربة انتشرت في الآونة الأخيرة عن تطبيق قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في بطولة الدوري الإفريقي من عدمه.

تعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني خارج الأرض بهدفين لمثلهما، فماذا يحتاج للتأهل من مباراة القاهرة غدا الثلاثاء؟

علم FilGoal.com أن لائحة الدوري الإفريقي تنص على تطبيق قاعدة الهدف الخارجي في جميع جولات المسابقة، من ربع النهائي وحتى النهائي.

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وتُقام المسابقة بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب الإقصائي، على أن تفصل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالات التساوي.

بالتالي، التعادل 0-0 أو 1-1 يكفي الأهلي للتأهل، مثل أي انتصار بالطبع، أما التعادل 3-3 أو أكثر يؤهل سيمبا.

فماذا يحدث في حالة التعادل 2-2 وتطابق نتيجة الذهاب مع الإياب؟

علم FilGoal.com أيضا أن التعادل بنهاية مباراتي الذهاب والإياب في ربع النهائي يقود مباشرة إلى ركلات الترجيح.

الأمر ذاته ينطبق على نصف النهائي، فلا يوجد وقت إضافي في دور الثمانية أو الأربعة، بل ركلات ترجيح مباشرة.

أما إذا حدث التعادل في المباراة النهائية، يتم تطبيق الوقت الإضافي لـ 30 دقيقة مقسمة على شوطين قبل ركلات الترجيح.

وتأتي مواعيد مباريات البطولة عقب ربع النهائي كالتالي:

نصف النهائي

الفائز من الأهلي ضد سيمبا × الفائز من بترو أتلتيكو ضد صنداونز

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

الفائز من الوداد ضد إنييمبا × الفائز من الترجي ضد مازيمبي

مباراة الذهاب 29 أكتوبر

مباراة الإياب 1 نوفمبر

النهائي

مباراة الذهاب 5 نوفمبر

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