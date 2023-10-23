الأهلي يعلن عن توافر 6 سيارات للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني في مواجهة سيمبا

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 16:24

كتب : حسام نور الدين

تضامن لاعبي الأهلي مع فلسطين

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي عن وجود 6 سيارات من وزارة الصحة أمام بوابات استاد القاهرة صباح غدا الثلاثاء للتبرع بالدم للشعب الفلسطيني.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد طلب من سلطات الأمن الموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراته الكاملة أمام سيمبا التنزاني.

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وبرر الأهلي طلبه لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من الجمهور في دعم فلسطين في ضوء تخصيص مجلس الإدارة العائد المالي بالكامل لصالحها.

وكشف الأهلي عن تقدمه بطلب إلى وزارة الصحة قبل أيام لتخصيص عدد من سيارات التبرع بالدم، حتى يتوفر لجماهير الأهلي التي ستتواجد بمواجهة سيمبا التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين.

وأرسلت وزارة الصحة الموافقة رسميا أمس الأحد وأكدت على وجود السيارات من أجل مساندة الشعب الفلسطيني حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل منهما.

وافتتح الأهلي التسجيل في مباراة الذهاب عن طريق المغربي رضا سليم، قبل أن يقلب سيمبا الطاولة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بهدفين متتاليين.

ولكن نجح محمود كهربا في خطف التعادل سريعا ليخرج الأهلي بنتيجة جيدة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأحد نتيجتي 0-0 أو 1-1 من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أما سيمبا فيحتاج تحقيق الفوز في القاهرة من أجل التأهل أو التعادل بأي نتيجة أكثر من 2-2، أما في حال تكرار التعادل بهدفين لكل فريق يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيمبا، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكان صنداونز قد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.

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