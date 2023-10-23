في ظهور لاعبي مصر.. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2023

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 15:28

كتب : FilGoal

حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا 2019

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الاثنين عن الكرة الرسمية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتستضيف كوت ديفوار البطولة في يناير وفبراير المقبلين.

وأزاح كاف الستار عن الكرة الرسمية للبطولة التي تقدم من شركة بوما الألمانية.

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الكرة بيضاء وتحمل شعار البطولة الذي يتكون من ألوان علم كوت ديفوار، البرتقالي والأبيض والأخضر.

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وتحمل الكرة اسم "بوكو" نسبة إلى لوران بوكو هداف كوت ديفوار التاريخي في كأس الأمم الإفريقية.

بوكو الذي سجل 14 هدفا في 4 نسخ ظل الهداف التاريخي للمسابقة منذ عام 1970 حتى 2008 حين أزاحه الكاميروني صامويل إيتو من قمة هدافي المسابقة عبر تاريخها.

وظهر في الإعلان عن الكرة مجموعة من لاعبي منتخب مصر الذي يرتدي ملابسه من شركة بوما التي صنعت الكرة.

اللاعبون هم: محمد الشناوي وطارق حامد وعمر مرموش ومحمد هاني ومصطفى محمد ومحمد حمدي.

ويتواجد المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية رفقة غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية، من 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

البطولة ستقام في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

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