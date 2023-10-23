صلاح أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر من رابطة المحترفين

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 - 14:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - برايتون × ليفربول

حصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر من قبل رابطة المحترفين.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين يوم الاثنين فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل تصويت الجماهير.

ونافس صلاح على الجائزة كل من بوكايو ساكا (أرسنال) وإرلينج هالاند (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (نيوكاسل) وجيمس ماديسون وسون هيونج مين (توتنام).

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وترشح الدولي المصري للفوز بجائزة الأفضل في شهر سبتمبر من رابطة الدوري الإنجليزي لكن الكوري سون هيونج مين مهاجم توتنام فاز بها.

صلاح نافس على جائزة رابطة الدوري الإنجليزي كل من أولي واتكينز (أستون فيلا)، سون هيونج مين (توتنام)، جارود بوين (وست هام يونايتد)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، كيران تريبيير (نيوكاسل يونايتد)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون).

خلال شهر سبتمبر شارك صلاح في 4 مباريات نجح في قيادة ليفربول للفوز بـ3 منها، مقابل خسارة جدلية أمام توتنام.

وهز قائد منتخب مصر شباك أستون فيلا ووست هام، كما صنع هدفين.

المرة الأخيرة التي فاز فيها صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من رابطة الدوري كانت في أكتوبر 2021.

يذكر أن لاعب بازل السابق هو أول لاعب يحقق الجائزة 3 مرات في موسم واحد (2017-2018)، قبل أن يكرر ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجاز في الموسم الماضي.

بشكل عام، حصد صلاح الجائزة في 4 مناسبات.

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