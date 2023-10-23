مؤتمر الشناوي: مواجهة سيمبا صعبة ولدينا فرصة بدعم الجماهير

يثمن محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي دور الجماهير قبل مواجهة سيمبا غدا الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل منهما.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المؤتمر الصحفي: "مواجهة سيمبا صعبة ونحن مستعدون لها جيدا، ولدينا فرصة كبيرة بحضور ودعم الجماهير في التأهل".

وتابع "تركيز اللاعبين على مباراة الغد، وأتمنى أن نغلق ملف من يشارك أو من يجلس بديلا".

وشدد "اللاعبون لا يهتمون بموقفهم من المشاركة لأننا نلعب كيد واحدة".

واختتم الشناوي تصريحاته"هناك التزام من كل قائدي الفريق بتعليمات المدير الفني طول الموسم وكل شخص يعلم دوره".

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في مباراة الذهاب عن طريق المغربي رضا سليم، قبل أن يقلب سيمبا الطاولة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بهدفين متتاليين.

ولكن نجح محمود كهربا في خطف التعادل سريعا ليخرج الأهلي بنتيجة جيدة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأحد نتيجتي 0-0 أو 1-1 من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أما سيمبا فيحتاج تحقيق الفوز في القاهرة من أجل التأهل أو التعادل بأي نتيجة أكثر من 2-2، أما في حال تكرار التعادل بهدفين لكل فريق يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيمبا، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكان صنداونز قد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.