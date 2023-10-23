مؤتمر كولر: لدي ثقة في تفادي أخطاء مواجهة الذهاب أمام سيمبا.. وجميع المباريات صعبة

يصر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على أنه لا توجد مباراة سهلة وأخرى صعبة وذلك قبل مواجهة سيمبا غدا الثلاثاء.

ويستضيف الأهلي فريق سيمبا في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي النسخة الأولى من الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل منهما.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "سعداء جدا بدعم الجماهير التي سوف تأتي في المدرجات لدعم الفريق بمباراة الإياب أمام سيمبا".

وأوضح "تراجعنا بشكل غريب وسمحنا لسيمبا العودة في المباراة ولكن إجمالا هي نتيجة جيدة ونطمح للفوز والتأهل لنصف النهائي".

وكشف المدرب السويسري "الوقت غير كافي بين المباراتين لاستشفاء بعض اللاعبين، موديست شارك لأول مرة في المران هو ومحمد عبد المنعم، وحسم مصير موديست عقب مران اليوم".

وتابع "نعترف أن لدينا قائمة لاعبين كبيرة، بالإضافة إلى لاعبين يشاركون في جميع المنتخبات وسياسة التدوير مطروحة".

وشدد كولر "ليس لدينا مباراة صعبة وأخرى سهلة، كل المباريات واحدة وكل اللاعبين سيشاركون بلا استثناء ومعيار المشاركة هو الجاهزية فأنا لا أملك لاعب أساسي وآخر احتياطي".

وأضاف "شاهدنا سلبيات المباراة الأولى أنا واللاعبون، ولدينا ثقة كبيرة جدا في الفوز وعدم الوقوع في تلك الأخطاء مجددا، علينا استغلال إقامة المباراة على أرضنا ووسط جماهيرنا".

وواصل "جميع المباريات صعبة وأصر على تقديم كرة الأهلي المميزة غدا ليس فقط في شوط واحد ولكن طوال الـ 90 دقيقة".

واختتم كولر تصريحاته "وجدت ردود فعل غريبة من اللاعبين في بداية عملي في الأهلي بسبب سياسة التدوير حتى تعودوا على ذلك، الإعلام أحيانا يبالغ في مثل هذه الأمور ونتحدث أنا ومدير الكرة مع اللاعبين في هذه النقطة ولا تمثل لنا أي مشكلة".

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في مباراة الذهاب عن طريق المغربي رضا سليم، قبل أن يقلب سيمبا الطاولة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بهدفين متتاليين.

ولكن نجح محمود كهربا في خطف التعادل سريعا ليخرج الأهلي بنتيجة جيدة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأحد نتيجتي 0-0 أو 1-1 من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أما سيمبا فيحتاج تحقيق الفوز في القاهرة من أجل التأهل أو التعادل بأي نتيجة أكثر من 2-2، أما في حال تكرار التعادل بهدفين لكل فريق يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيمبا، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكان صنداونز قد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.