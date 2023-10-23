مؤتمر لاعب سيمبا: جئنا القاهرة للفوز رغم قوة الأهلي.. وتركيزنا ليس مع ضغط الجماهير

يثق ويلي أونانا لاعب سيمبا التنزاني في قدرات فريقه بمنافسة الأهلي وتحقيق الفوز لخطف بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقي.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل منهما.

وقال ويلي أونانا لاعب سيمبا في المؤتمر الصحفي: "جئنا إلى هنا من أجل الفوز بالرغم من قوة الأهلي، واعتدنا على اللعب أمام الجماهير".

وتابع "نعلم أن جماهير الأهلي سوف تشكل ضغطا قويا علينا ولكننا سنركز أكثر على تسجيل الأهداف".

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في مباراة الذهاب عن طريق المغربي رضا سليم، قبل أن يقلب سيمبا الطاولة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بهدفين متتاليين.

ولكن نجح محمود كهربا في خطف التعادل سريعا ليخرج الأهلي بنتيجة جيدة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأحد نتيجتي 0-0 أو 1-1 من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أما سيمبا فيحتاج تحقيق الفوز في القاهرة من أجل التأهل أو التعادل بأي نتيجة أكثر من 2-2، أما في حال تكرار التعادل بهدفين لكل فريق يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيمبا، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكان صنداونز قد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.