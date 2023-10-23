مؤتمر مدرب سيمبا: نحترم الأهلي ونعتقد أنهم كذلك لأننا من أقوى 7 فرق في القارة

أعرب روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا عن ثقته في قدرات فريقه قبل مواجهة الأهلي.

ويحل سيمبا ضيفا على الأهلي في تمام الخامسة من مساء غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي النسخة الأولى من مسابقة الدوري الإفريقي.

وكان الأهلي قد تعادل خارج ملعبه أمام سيمبا في تنزانيا بهدفين لكل منهما.

وقال روبرتو أوليفيرا في المؤتمر الصحفي: "نحترم الأهلي جيدا ونعلم أنه بطل إفريقيا".

وأضاف "نظن أنهم يحترموننا أيضا لأننا من أقوى 7 فرق في القارة".

وكشف مدرب سيمبا "درسنا نقاط القوة والضعف في الأهلي وقدمنا أداءا هجوميا قويا في لقاء الذهاب".

واختتم تصريحاته "من الوارد الدفع ببعض العناصر الشابة من أجل اكتساب الخبرات أمام الأهلي".

وكان الأهلي قد افتتح التسجيل في مباراة الذهاب عن طريق المغربي رضا سليم، قبل أن يقلب سيمبا الطاولة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني بهدفين متتاليين.

ولكن نجح محمود كهربا في خطف التعادل سريعا ليخرج الأهلي بنتيجة جيدة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأحد نتيجتي 0-0 أو 1-1 من أجل حسم بطاقة التأهل لنصف النهائي.

أما سيمبا فيحتاج تحقيق الفوز في القاهرة من أجل التأهل أو التعادل بأي نتيجة أكثر من 2-2، أما في حال تكرار التعادل بهدفين لكل فريق يتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة.

وينتظر المتأهل من مواجهة الأهلي ضد سيمبا، الفائز من مباراة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتليتكو الأنجولي، وكان صنداونز قد فاز ذهابا خارج ملعبه بهدفين دون مقابل.