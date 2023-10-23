من أول لمسة.. جويو يسجل ظهور تاريخي مع برشلونة ويهديه الفوز على بلباو

بصعوبة بالغة، تغلب برشلونة على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

الهدف سجله مارك جويو -17 عاما- في الدقيقة 80 في ظهوره الأول على الإطلاق، ويا له من ظهور تاريخي.

اللاعب صار أصغر من يبدأ مع برشلونة بهدف في الليجا بالقرن الحادي والعشرين، بعمر 17 عاما و291 ويوما.

العارضة ترفض

البداية أتت بتسديدة من إيناكي ويليامز تصدى لها مارك أندريه تير شتيجن في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 10 سدد جواو فيليكس كرة اصطدمت بالعارضة ليضيع الهدف الأول.

وحاول فيرمين لوبيز بالرأس في الدقيقة 14 ولكن تصدى أوناي سيمون للكرة.

فيما اضطر إرنستو فالفيردي مدرب بلباو لإجراء تبديل في الدقيقة 26 بخروج يوري بيريتشيتشي للإصابة ونزول إنيجو لوكوي بدلا منه.

محاولات بلا جدوى

حاول جواو فيليكس التسديد في الدقيقة 55 ولكن تصدى أوناي سيمون، ليتابعها فيرمين لوبيز فيتصدى سيمون مجددا.

وفي الدقيقة 60 أتى لامين جمال ورونالد أراوخو بدلا من أوريول روميو وأندرياس كريستنسن.

وسدد لامين جمال في الدقيقة 66 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

على الجانب الآخر أتى أدو أريس وبينات دياز بدلا من جوركا جوروزيتا وإنيجو دي جالاريتا في الدقيقة 67.

الأسرع في التاريخ

حل مارك جويو بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 79، وبعد 33 ثانية فقط كان على موعد مع التاريخ.

جويو سجل هدف الفوز في الدقيقة 80 بعد تمريرة من جواو فيليكس، ليصبح أسرع لاعب يسجل لبرشلونة بعد بدايته مع الفريق، 33 ثانية فقط.

بذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة عن ريال مدريد وجيرونا.

فيما تجمد رصيد بلباو عند 17 نقطة في المركز السادس.