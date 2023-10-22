الدوري الإفريقي - الوداد يعود بفوز مهم من ملعب إنييمبا ذهاب ربع النهائي
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 23:11
كتب : FilGoal
حقق الوداد الفوز على إنييمبا بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في ذهاب دور ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
الفوز كان ثمينا للوداد خارج ملعبه ليسهل من مهمته قبل مواجهة الإياب.
إنييمبا سيطر على المباراة في بدايتها ولكن بدون تشكيل أي خطورة على مرمى.
وتقدم الوداد في الدقيقة الـ 37 بالهدف الأول عن طريق يحيى جبران من ركلة جزاء بعد خطأ من حارس المرمى.
واحتفل جبران ولاعبي الوداد على طريقة حنظلة كدعم للقضية الفلسطينية.
الشوط الثاني تمكن الوداد من مسايرة المباراة والحفاظ على النتيجة ليحقق فوزه الأول في البطولة.
وشهدت الدقيقة الـ 94 طرد سومايري لاعب إنييمبا بتلقيه بطاقة حمراء مباشرة بعد عرقلة أنس سرغات المنفرد بالمرمى.
وتقام مباراة الإياب على ملعب محمد الخامس في المغرب يوم 25 أكتوبر الجاري.
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