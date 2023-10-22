انتهت بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(1) الوداد
الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنيمبا النيجيري ضد الوداد المغربي في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي.
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نهاية المباراة
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الوداد بهدف دون رد
ق 38: جوووول يحيى جبران والأول من ركلة جزاء
ق 37: ركلة جزاء للوداد بعد خطأ من حارس المرمى
ق 18: فرصة خطيرة لأصحاب الأرض
انطلاق المباراة
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