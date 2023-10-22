الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:52

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهرا قبل مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويقام المؤتمر في استاد القاهرة بحضور كولر ومحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي.

بينما يبدأ المؤتمر الصحفي لفريق سيمبا في الثانية عشر من ظهر غدا الإثنين.

أخبار متعلقة:
مدرب سيمبا: يمكننا تحقيق نفس النتيجة أو الفوز في ملعب الأهلي سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر خدمة في الجول - فتح حجز التذاكر لمباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف على الأسعار

ويحضر المؤتمر كل من روبرتو أوليفيرا المدير الفني لسيمبا وقائد الفريق.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وسجل للأهلي في المباراة كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.

وفي نصف النهائي يتلقي المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا، ضد الفائز من لقاء صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الأهلي سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي
نرشح لكم
مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(0) الوداد.. انطلاق المباراة الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي انتهت في الدوري الإفريقي - مازيمبي (1)-(0) الترجي مدرب سيمبا: يمكننا تحقيق نفس النتيجة أو الفوز في ملعب الأهلي سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر بعد 4 مباريات.. أسامة نبيه يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع المريخ السوداني خدمة في الجول - فتح حجز التذاكر لمباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف على الأسعار طريق الأهلي - صنداونز يضع قدما في نصف نهائي الدوري الإفريقي بصبغة لاتينية
أخر الأخبار
تشكيل برشلونة - فيرمان أساسي.. وفيران توريس يقود الهجوم 6 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر بالفيديو الدوري الإفريقي - إنيمبا (0)-(0) الوداد.. انطلاق المباراة 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
التشكيل - حارس ميلان الثالث أساسي.. وكييزا وفلاهوفيتش على دكة يوفنتوس 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي ساعة | الكرة الإفريقية
لم يتصدر الدوري ولكن أصبح الأقوى هجوميا.. جيرونا يسحق ألميريا بخماسية ساعة | الكرة الأوروبية
عبد الرحمن سامح يحقق فضية كأس العالم للسباحة في المجر ساعة | رياضات أخرى
رقم لم يتحقق منذ 24 عاما.. المقاولون يتعادل مع زد بثلاثية في موقعة ركلات الجزاء 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف انتخابات الزمالك – اكتساح القائمة الموحدة بالكامل.. تعرف على الأصوات كاملة 2 بمشاركة الأهلي - فيفا يعلن بث مباريات الدوري الإفريقي لكل العالم باستثناء 3 دول 3 انتهت كرة سلة - الأهلي (64)-(60) الزمالك.. الأحمر بطل السوبر 4 انتخابات الزمالك – حسين لبيب الرئيس.. القائمة الموحدة تحكم بعد صراع على منصب النائب