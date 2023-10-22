الدوري الإفريقي - مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوي قبل مباراة سيمبا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي غدا الإثنين مؤتمرا صحفيا في تمام الواحدة ظهرا قبل مباراة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

ويقام المؤتمر في استاد القاهرة بحضور كولر ومحمد الشناوي حارس مرمى وقائد الأهلي.

بينما يبدأ المؤتمر الصحفي لفريق سيمبا في الثانية عشر من ظهر غدا الإثنين.

ويحضر المؤتمر كل من روبرتو أوليفيرا المدير الفني لسيمبا وقائد الفريق.

وتعادل الأهلي مع سيمبا بهدفين لكل فريق في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وسجل للأهلي في المباراة كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

وتقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة.

وفي نصف النهائي يتلقي المتأهل من مواجهة الأهلي وسيمبا، ضد الفائز من لقاء صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي.