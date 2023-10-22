الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 20:05

كتب : FilGoal

لاعبو الترجي بعد هدف الزمالك الأول

تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

المباراة لم تقام في الكونغو الديمقراطية، حيث تم نقلها إلى تنزانيا، وتغيير موعدها إلى 22 أكتوبر بدلا من يوم 21، وذلك بسبب صعوبة دخول كبار شخصيات الاتحاد الإفريقي ومعدات البث التليفزيوني إلى الكونغو.

سجل هدف المباراة الوحيد شيخ فوفانا في الدقيقة 11، بعد عرضية من فيليب كينزومبي قابلها المدافع برأسية في الشياك.

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وكانت هذه أولى محاولات مازيمبي، بعد تسديدة سيئة من أسامة بوقرة لاعب الترجي بعيدا عن المرمى في الدقيقة 3.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل أوستين أولادابو بدلا من أوسيني باداماسي في صفوف مازيمبي.

وفي الدقيقة 49 كاد مازيمبي يسجل الثاني بلمسة رائعة من بوباكار سومانا خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وحل الثنائي البرازيلي رودريجو رودريجيز ويان ساسي بدلا من كيبيبا سو ومعتز زدام في صفوف الترجي، وذلك في الدقيقة 58.

وبالفعل تمكن الثنائي البرازيلي من إدراك التعادل، حيث صنع رودريجو الهدف الذي سجله يان ساسي بعد أقل من 4 دقائق على نزولهما.

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واستمرت تبديلات مازيمبي بنزول أليكس نيجونجا بدلا من سومانا في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 77 حل جويل بيا بدلا من مسجل الهدف شيخ فوفانا.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 25 أكتوبر في تونس.

والفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

وسيخوض الثنائي مباراة الذهاب الليلة -22 أكتوبر- في التاسعة مساء.

على الجانب الآخر حتى الآن تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2-2، بينما فاز ماميلودي صنداونز على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0.

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