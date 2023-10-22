الدوري الإفريقي - الترجي يخسر مباراة الأزمة أمام مازيمبي

تغلب مازيمبي الكونغولي على ضيفه الترجي التونسي بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

المباراة لم تقام في الكونغو الديمقراطية، حيث تم نقلها إلى تنزانيا، وتغيير موعدها إلى 22 أكتوبر بدلا من يوم 21، وذلك بسبب صعوبة دخول كبار شخصيات الاتحاد الإفريقي ومعدات البث التليفزيوني إلى الكونغو.

سجل هدف المباراة الوحيد شيخ فوفانا في الدقيقة 11، بعد عرضية من فيليب كينزومبي قابلها المدافع برأسية في الشياك.

نهاية المباراة.. مازيمبي يفوز بهدف دون رد أمام الترجي في ذهاب ربع النهائي#مازيمبي_الترجي الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/BUzEoG4hYi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وكانت هذه أولى محاولات مازيمبي، بعد تسديدة سيئة من أسامة بوقرة لاعب الترجي بعيدا عن المرمى في الدقيقة 3.

ومع انطلاق الشوط الثاني حل أوستين أولادابو بدلا من أوسيني باداماسي في صفوف مازيمبي.

وفي الدقيقة 49 كاد مازيمبي يسجل الثاني بلمسة رائعة من بوباكار سومانا خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

تسديدة رائعة على الطاير كادت أن تكون الهدف الثاني لـ مازيمبي لكنها تعلو العارضة#مازيمبي_الترجي الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/H8zw6eGf1Z — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

وحل الثنائي البرازيلي رودريجو رودريجيز ويان ساسي بدلا من كيبيبا سو ومعتز زدام في صفوف الترجي، وذلك في الدقيقة 58.

وبالفعل تمكن الثنائي البرازيلي من إدراك التعادل، حيث صنع رودريجو الهدف الذي سجله يان ساسي بعد أقل من 4 دقائق على نزولهما.

فرحة لم تكتمل.. بعد العودة إلى الـ VAR.. هدف مُلغى لفريق الترجي#مازيمبي_الترجي الدوري الأفريقي لكرة القدم#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/05cSvf4dzX — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 22, 2023

ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

واستمرت تبديلات مازيمبي بنزول أليكس نيجونجا بدلا من سومانا في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 77 حل جويل بيا بدلا من مسجل الهدف شيخ فوفانا.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 25 أكتوبر في تونس.

والفائز من هذه المواجهة سيلتقي مع الفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

وسيخوض الثنائي مباراة الذهاب الليلة -22 أكتوبر- في التاسعة مساء.

على الجانب الآخر حتى الآن تعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2-2، بينما فاز ماميلودي صنداونز على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0.