انتهت في الدوري الإفريقي - مازيمبي (1)-(0) الترجي

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 17:53

كتب : FilGoal

محمد أمين توجاي - الترجي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مازيمبي الكونغولي ضد الترجي التونسي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وتعادل الأهلي مع مضيفه سيمبا التنزاني 2-2، بينما فاز ماميلودي صنداونز على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 2-0.

ويلتقي الفائز من مباراة مازيمبي والترجي بالفائز من الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

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ويلعب الوداد وإنييمبا مباراة الذهاب الليلة في التاسعة مساء.

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ق 77 جويل بيا بدلا من شيخ فوفانا

ق 69 أليكس نيجونجا بدلا من سومانا

ق 64 إلغاء الهدف بداعي التسلل

ق 62 جوووول التعادل من الثنائي البرازيلي.. رودريجو رودريجيز يرسل التمريرة ويان ساسي ينهيها في المرمى بعد أقل من 4 دقائق على نزولهما

ق 58 رودريجو رودريجيز ويان ساسي بدلا من كيبيبا سو ومعتز زدام في صفوف الترجي

ق 49 بوباكار سومانا يسدد بلمسة واحدة على حدود المنطقة ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 46 أوستين أولادابو بدلا من أوسيني باداماسي في صفوف مازيمبي

استراحة

ق 11 هدف أول لمازيمبي عن طريق شيخ فوفانا.. الركنية تمرر إلى فيليب كينزومبي ليرسل عرضية تقابلها رأسية من فوفانا تسكن الشباك

ق 3 أسامة بوقرة يسدد ولكن سيئة للغاية بعيدا عن المرمى

بداية المباراة

الدوري الإفريقي مازيمبي الترجي
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