مدرب سيمبا: يمكننا تحقيق نفس النتيجة أو الفوز في ملعب الأهلي

رفع روبرتو أوليفيرا المدير الفني لـ سيمبا التنزاني راية التحدي قبل لقاء الأهلي في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وانتهى لقاء الذهاب في افتتاح المسابقة بنتيجة 2-2 والذي أقيم في الملعب الوطني في تنزانيا.

وقال أوليفيرا لـ "thecitizen" التنزاني: "لا تنتهي الأمور إلا مع نهايتها، تعادلنا 2-2 في ملعبنا ويمكننا تحقيق نفس النتيجة أو الفوز في ملعبهم".

وأكمل "نريد تصحيح أخطائنا وتقديم أفضل ما لدينا في الإياب".

وتابع "هناك أشياء محددة تحتاج للتحسن قبل اللعب في مصر، وأنا فخور باللاعبين بسبب التزامهم الشديد"..

ويستضيف الأهلي منافسه سيمبا الثلاثاء المقبل في استاد القاهرة في إياب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

وطلب الأهلي من سلطات الأمن الموافقة على حضور السعة الكاملة في مباراته الكاملة أمام سيمبا التنزاني.

وبرر الأهلي طلبه لتعزيز فرص مشاركة أكبر عدد من الجمهور في دعم فلسطين في ضوء تخصيص مجلس الإدارة العائد المالي بالكامل لصالحها.