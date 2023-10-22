أليسون: أتمنى أن يتمكن صلاح من تحطيم كل الأرقام القياسية

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 13:25

كتب : FilGoal

محمد صلاح بكرة الهاتريك مع أليسون بعد لقاء ليفربول وليدز

يتمنى أليسون بيكر حارس ليفربول أن يتمكن زميله محمد صلاح من تحطيم كل الأرقام القياسية التي تنتظره.

وسجل صلاح هدفي ليفربول في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 201 في جميع الدوريات التي شارك بها سواء كان في مصر أو في أورروبا.

قال أليسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "محمد صلاح مذهل".

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وأضاف "أنا سعيد جدا بوجوده في الفريق الذي ألعب له".

وأكمل "أتمنى أن يتمكن صلاح من تحطيم جميع الأرقام القياسية التي تنتظره طالما استمر في صفوف ليفربول".

وتابع "من الصعب دائمًا العودة من فترة التوقف الدولي واللعب ظهر يوم السبت".

وأتم "كنا نسافر كثيرا مع منتخباتنا الوطنية، أنا ذهبت إلى أمريكا الجنوبية ولعبنا مباريات صعبة، لكنني سعيد لأننا تمكنا من الحصول على النقاط الـ3".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

وسجل صلاح 8 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 316 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 194 هدفا وصنع 83 هدفا.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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