ميسي يختتم موسمه مع إنتر ميامي بخسارة من تشارلوت

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 13:14

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - إنتر ميامي

اختتم ليونيل ميسي موسمه مع إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بخسارة جديدة للفريق.

وخسر إنتر ميامي أمام تشارلوت بهدف دون مقابل في ختام مباريات الدوري الأمريكي.

وفشل إنتر ميامي في التأهل إلى مراحل خروج المغلوب بعدما غاب عن أول تسعة مراكز في جدول الترتيب.

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وأنهى إنتر ميامي تلك المرحلة في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة، وفشل الفريق في تحقيق الفوز بآخر خمس مباريات.

وتعرض إنتر ميامي للخسارة في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضهم الفريق بمسابقة الدوري الأمريكي.

وخاض ليونيل ميسي المباراة كاملة مع إنتر ميامي أمام تشارلوت.

ولعب سيرخيو بوسكيتس أساسيا بينما شارك خوردي ألبا في الدقيقة 67.

وخاض ميسي 15 مباراة مع إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق في يوليو الماضي.

ونجح ميسي في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5 آخرين.

ويغيب إنتر ميامي عن المباريات لمدة ثلاثة أشهر بعد فشل الفريق في التأهل لمراحل خروج المغلوب بالدوري.

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