كلوب: هذا أكثر ما يعجبني في صلاح

أسهب يورجن كلوب مدرب ليفربول بنجمه محمد صلاح الذي قاد الفريق لإسقاط إيفرتون في دربي ميرسيسايد بثنائية نظيفة.

وسجل صلاح هدفي ليفربول في المباراة ليصل إلى هدفه رقم 201 في جميع الدوريات التي شارك بها سواء كان في مصر أو في أورروبا.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أكثر ما أحبه في صلاح؟ ربما أحب الأرقام القياسية التي يحققها".

وأضاف "لكنني أعتقد أن محمد صلاح لعب معنا عددا لا يصدق من المباريات الرائعة. مواجهة إيفرتون لم تكن أفضل مبارياته ولكن مع ذلك ظل حاسما في تنفيذ ركلة الجزاء ثم استمر ليسجل الهدف الثاني، ربما تكون هذه هي أهم مميزاته، وأنا أحب ذلك".

وواصل "نحن بحاجة إلى لاعب يمكنه وضع الكرة داخل الشباك، وقد كان صلاح هذا الشخص مرة أخرى. أحترمه كثيرا لما يقدمه لنا".

وأتم "الأرقام القياسية التي يحققها صلاح لا تصدق. لن يتوقف أبدا، هذه هي طبيعته وهذا رائع حقا بالنسبة لنا".

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الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 20 ليتصدر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن توتنام صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة السابعة في المركز الـ 16.

وسجل صلاح 8 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 316 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 194 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.