سيمبا: كل شيء ممكن أمام الأهلي كما تغلبنا على الزمالك في مصر

الأحد، 22 أكتوبر 2023 - 11:41

كتب : FilGoal

الأهلي - سيمبا - الدوري الإفريقي

يرى رافائيل تشيجني عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، أن حظوظ فريق في مباراة الإياب أمام الأهلي موجودة بقوة.

واعترف تشيجني بقوة فريق الأهلي كونه بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ولكن ذلك لا ينهي حظوظ سيمبا.

وكان الأهلي قد تعادل أمام سيمبا بهدفين لكل فريق في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي، ويستضيف استاد القاهرة مباراة الإياب في الخامسة من مساء الثلاثاء.

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وقال تشيجني عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مواجهة الذهاب أمام الأهلي كانت كبيرة جدا، وأعتقد أن المنافسة ستكون مميزة جدا في الدوري الإفريقي".

وأوضح "سيمبا من أفضل عشرة فرق في قارة إفريقيا، ونحن نتطلع لمباراة الإياب أمام الأهلي".

وتابع "أن تكون أول مباراة في تاريخ مسابقة الدوري الإفريقي في تنزانيا أمر كبير لنا، الحكومة التزانية منحتنا كافة التسهيلات ليخرج اللقاء بهذا الشكل".

وكشف عضو مجلس إدارة سيمبا "مباراة الذهاب كانت قوية جدا وتحدي بالنسبة لنا، فنحن نلعب أمام الفريق الأول في القارة وبطل دوري أبطال إفريقيا، وأرى أنها واحدة من أفضل المباريات".

أما عن مباراة الإياب فأجاب "نعلم من كرة القدم أن كل شيء ممكن وأعلم أن مواجهة الثلاثاء ستكون قوية جدا ونعلم أنه سيكون هناك الكثير من الجماهير، ولكن سبق لنا التعامل مع مثل ذلك وتغلبنا على الزمالك هناك من قبل وهو أحد الأندية الكبيرة".

واختتم تصريحاته "سيمبا فريق غير متوقع ويمكن أن يعكس الأمور في أي وقت، نحترم الأهلي وهو فريق كبير ولكن أي شيء ممكن".

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