تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل الثنائية الثانية له هذا الموسم، وذلك أمام إيفرتون وفاز بها فريقه، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه إيفرتون في دربي ميرسيسايد بنتيجة 2-0، في لقاء الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.5 درجة من عشرة.

فيما كان لويس دياز صاحب أعلى متوسط تقييم بـ7.7 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 8 أهداف في 11 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 316 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 194 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.