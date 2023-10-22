بعد 4 مباريات.. أسامة نبيه يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع المريخ السوداني

أعلن أسامة نبيه فسخ تعاقده مع المريخ السوداني عبر FilGoal.com.

وتولى نبيه مسؤولية تدريب المريخ خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو في يوليو الماضي.

وقال نبيه لـ FilGoal.com: "فسخت تعاقدي مع المريخ السوداني بالتراضي بسبب ظروف توقف المسابقات المحلية بعد نهاية مشوار الفريق قاريا".

وأضاف "وهناك أيضا صعوبة لإقامة معسكر للاعبين في مصر".

وتوقفت المسابقات المحلية في السودان بسبب الأوضاع السياسية منذ مارس الماضي.

وودع المريخ دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 32 حيث خسر ذهابا وإيابا من يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 3-0 في مجموع المباراتين.

وقاد نبيه المريخ في الدور الأول من دوري الأبطال وتأهل بفضل قاعدة الهدف خارج القواعد أمام أوتوهو الكونغولي.

ودرب أسامه نبيه من قبل أندية الزمالك ونادي مصر والصوالح السعودي.

كما عمل كمدرب مساعد في منتخب مصر للأرجنتيني هيكتور كوبر وساهم في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وعمل أيضا رفقة باتريس كارتيرون وجوسفالدو فيريرا وحسن شحاتة وجورفان فييرا وحلمي طولان كمدرب مساعد في الزمالك.