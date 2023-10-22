جوارديولا: برايتون جعلنا نعاني.. ودوكو مميز في هذه المواقف

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أن فريقه عانى أمام برايتون.

وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وقال بيب عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "برايتون يمتلكون جودة رائعة وجعلونا نعاني".

وأضاف "جيرمي دوكو لعب مباراة استثنائية وساعدنا، هو مميز في هذه المواقف".

وأكمل "لعبنا 55-60 دقيقة بشكل جيد وحصلنا على فرص للتسجيل، في النهاية دافعنا بقلوبنا".

وأتم "نتقبل قرار طرد مانويل أكانجي، نعلم ماذا حدث ونتقبله".

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سجل ثنائية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز بينما سجل أنسو فاتي هدف برايتون.

هدف هالاند كان هو التاسع له في الدوري ليعزز صدارته لجدول الترتيب بفارق هدفين عن محمد صلاح صاحب المركز الثاني بسبعة أهداف.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ 21 ليتصدر جدول الترتيب بشكل مؤقت بفارق نقطة عن ليفربول وتوتنام.