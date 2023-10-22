الأرض تبتسم في وجه الضيوف.. انتصار إنتر ونابولي ولاتسيو

ابتسمت الأرض في وجه الضيوف في بداية الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بفوز إنتر ونابولي ولاتسيو على تورينو وهيلاس فيرونا وساسولو على الترتيب.

وشهدت مباريات السبت تسجيل 9 أهداف خلال 3 مباريات.

هيلاس فيرونا × نابولي

وتقدم نابولي حامل اللقب في الدقيقة 27 عن طريق ماتيو بوليتانو بعدما حوّل عرضية جياكومو راسبادوري في الشباك من لمسة واحدة.

وأضاف الجورجي خيفتشيا كفاراستخيليا الهدف الثاني بتسديدة قوية في الزاوية القريبة في الدقيقة 44.

وبعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني انفرد الجناح الجورجي وسجل هدفا رائعا معززا به تقدم فريقه.

وقلص داركو لازوفيتش في الدقيقة 59 النتيجة بتسديدة قوية مستفيدا من خطـأ دفاعي في تشتيت الكرة.

وارتفع رصيد نابولي لـ 17 نقطى ارتقى بها للمركز الخامس بالتساوي مع يوفنتوس وفيورنتينا.

فيما توقف رصيد فيرونا عند 8 نقاط ودون فوز للمباراة السابعة على التوالي بعد بداية الموسم بانتصارين.

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تورينو × إنتر

وانتظر إنتر للشوط الثاني من أجل حسم فوزه في تورينو على القطب الثاني للمدينة.

وتقدم النيراتزوي عن طريق ماركوس تورام بعدما أودع عرضية دينزل دومفريز في الشباك في الدقيقة 59.

وبعد 8 دقائق سجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني برأسية ورفع رصيده التهديفي لـ 11 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين.

وعزز التركي هاكان تشالهان أوجلو النتيجة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع من علامة الجزاء.

وارتقى إنتر لصدارة الدوري برصيد 22 نقطة بفارق نقطة عن ميلان.

فيما استمر تورينو للمباراة الخامسة تواليا دون فوز ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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ساسولو × لاتسيو

في مابي ستيديوم حسم لاتسيو الفوز الثاني له على التوالي من الشوط الأول على حساب ساسولو.

وتقدم فيليبي أندرسون بالهدف الأول في الدقيقة 28 مستفيدا من خطأ دفاعي فادح.

واستغل لويس ألبرتو خطـأ دفاعي آخر وسجل الهدف الثاني ووصل للهدف رقم 50 في الدوري الإيطالي بقميص لاتسيو في الدقيقة 35.

ورفع نسور العاصمة رصيدهم لـ 13 هدفا في المركز السابع.

بينما يظل ساسولو دون فوز للمباراة الثالثة بعدما فاز من قبل على يوفنتوس وإنتر تواليا وظل في جعبته 10 نقاط في المركز الـ 13.

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